O Gil Vicente anunciou esta terça-feira a rescisão de contrato com Ricardo Soares. O clube garantiu, através de um comunicado, que chegou a aordo com o treinador para a cessão do contrato, tal como acontece com os adjuntos Maurício Vaz, Raúl Faria, Paulo Lobo e Pedro Guimarães.

Ricardo Soares, sabe o Maisfutebol, viaja na quarta-feira para o Cairo, para cumprir todas as formalidades e assinar contrato com o Al Ahly, clube histórico de África, e ao serviço do qual vai disputar o título do Egito.

Ivo Vieira tem sido o nome apontado para a substituição de Ricardo Soares, tendo o treinador madeirense garantido que «é uma possibilidade».

Refira-se que os dois grandes clubes do Egito serão a partir de agora orientados por treinadores portugueses: o Al Ahly por Ricardo Soares e o Zamalek por Jesualdo Ferreira.

Comunicado do Gil Vicente na íntegra:

«O Gil Vicente Futebol Clube informa que chegou a acordo com o técnico Ricardo Soares para a cessação do contrato de trabalho. O Gil Vicente enaltece o trabalho desenvolvido e o profissionalismo de Ricardo Soares durante todo o seu trajeto no clube, lembrando que o nome do técnico português ficará na história do emblema Gilista.



Os adjuntos Maurício Vaz, Raúl Faria, Paulo Lobo e Pedro Guimarães também cessaram contrato com o Gil Vicente FC.



O Gil Vicente FC deseja a todos as maiores felicidades para o futuro.»