O Paysandu, da Série C do Brasil, informou que o extremo Marlon está a caminho do Gil Vicente.

Sem revelar os montantes do negócio, o emblema brasileiro comunicou que vendeu 50 por cento dos direitos económicos do jogador de 25 anos, «na maior venda de um atleta da história do clube».

Formado no Porto-PE, Marlon conta ainda com passagens por Sport, Central e Oeste. Chegou em 2020 ao Paysandu e, no último ano, marcou 16 golos e deu três assistências em 43 jogos.

Marlon chega para ocupar a vaga deixada por Mizuki Arai, que regressou ao Japão.