O Gil Vicente anunciou a contratação de Thomás Luciano ao Grémio de Porto Alegre.

O lateral direito de 21 anos assinou por três temporadas, segundo informou o clube de Barcelos.

Thomás Luciano, que fez toda a formação no clube gaúcho pode desempenhar também as posições de defesa central e médio defensivo, embora seja utilizado preferencialmente do lado direito da defesa.

Este é o terceiro reforço anunciado pelos gilistas para esta temporada, depois do guarda-redes Vinícius Dias e do lateral esquerdo Kiko Vilas Boas.