O treinador do Gil Vicente confirmou que Pedro Marques vai ser reforço da equipa de Barcelos por empréstimo do Sporting, tal como o Maisfutebol escreveu neste domingo.

«O Pedro Marques é nosso. Já está cá. Era um jogador que precisávamos. O Pedro Marques vem com enorme ambição. Precisamos, efetivamente, de marcar mais golos», afirmou Ricardo Soares durante a conferência de imprensa de antevisão à receção de terça-feira ao Paços de Ferreira.

«Era um jogador que o Gil Vicente queria muito. É um valor seguro, que conhece bem o campeonato português. Isso é uma mais-valia, porque ir buscar jogadores de outras realidades exige sempre um tempo de adaptação. A direção tem feito um trabalho fantástico, ao trazer jogadores dentro do meu pensamento», acrescentou o treinador.

Pedro Marques jogou tendencialmente na equipa B do Sporting nesta temporada, tendo marcado nove golos em 11 jogos. Cumpriu ainda um jogo às ordens de Ruben Amorim para a Taça de Portugal diante do Sacavenense, com dois golos marcados em menos de 20 minutos em campo.

Sobre o duelo desta terça-feira, Ricardo Soares mostrou-se confiante na vitória, apesar de os gilistas, atuais penúltimos classificados da Liga, irem ter pela frente uma das melhores equipas nacionais. «Estou confiante. Sabemos a qualidade da equipa e dos jogadores. Estamos numa posição em que não queremos estar. Vamos entrar para vencer, com uma ambição enorme. Temos tido alguma infelicidade, que nos tem retirado pontos. Vamos pegar nessa infelicidade e transformá-la em revolta positiva», rematou.