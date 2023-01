Está praticamente tudo acertado para que o lateral-direito Zé Carlos regresse ao Gil Vicente por empréstimo do Sporting de Braga, até ao final da temporada, confirmou o Maisfutebol.

O jogador de 24 anos estava cedido pelos arsenalistas ao UD Ibiza-Eivissa, último classificado da segunda divisão espanhola, onde realizou apenas sete jogos na primeira metade da época.

O empréstimo ao clube do país vizinho já foi terminado e Zé Carlos volta, assim, a Barcelos, onde foi feliz na temporada passada, que culminou no apuramento inédito para as competições europeias.

Na lateral-direita, terá a concorrência de Danilo Veiga e de Carraça, emprestado pelo FC Porto aos gilistas.