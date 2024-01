O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, vai a Portimão com ambição, apesar de a equipa minhota ainda não ter somado qualquer ponto a jogar fora de casa.

Para o técnico, os gilistas ainda não pontuaram longe de Barcelos «imerecidamente», pois as exibições justificavam outro tipo de desfechos.

«Fazendo uma retrospetiva [da primeira volta], tivemos alguma infelicidade em alguns jogos, além de outras situações que não conseguimos controlar que, se calhar, ditariam outros resultados e, nesta altura, poderíamos ter mais pontos», começou por dizer, citado pela Lusa.

Para Campelos, que espera reforços em janeiro, as lesões que têm afetado o plantel, como os casos de Depú, Alipour ou Pedro Tiba, não têm ajudado.

«Prevemos um jogo difícil, como todos, mas estamos muito confiantes sobre o que podemos e queremos fazer. Já no último jogo fora de portas [derrota 1-0 com o Farense] fizemos um bom jogo, criámos oportunidades para outro desfecho, infelizmente não aconteceu, mas as indicações foram boas», continuou, sobre a partida com o Portimonense.

«Vamos respeitar muito o nosso adversário, mas queremos entrar mesmo fortes na segunda volta, fazer um bom jogo e ficar com os três pontos. Vai ser um jogo equilibrado, o Portimonense tem uma boa equipa, sabemos dos seus pontos fortes e onde os podemos explorar.»

Na formação de Barcelos, Maxime Dominguez está de regresso, depois de ter cumprido castigo.

O Gil Vicente joga em casa do Portimonense este domingo, a partir das 15h30, em jogo da 18.ª jornada da Liga.