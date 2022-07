O Gil Vicente goleou este sábado a equipa B do Vitória de Guimarães, por 5-1.

No primeiro jogo da pré-temporada dos gilistas, que decorreu à porta fechada no Estádio Cidade de Barcelos, o reforço Ali Alipour estreou-se a marcar.

Além do avançado iraniano vindo do Marítimo, Vítor Carvalho, Matheus Bueno, Miguel e Boubacar marcaram pelo Gil Vicente, enquanto do lado contrário Jota fez o tento de honra.

A equipa de Ivo Vieira começa este domingo um estágio em Arcos de Valdevez, que decorre até 16 de junho.