O Vitória deixou o Gil Vicente na corda ‘Bamba’ ao impor mais uma derrota caseira aos galos, a segunda consecutiva diante de uma equipa de Guimarães. Um erro de Bamba permitiu a Gustavo Silva marcar o único golo da partida e dar o triunfo aos vimaranenses, que já não perdem há dez jogos e já não venciam em Barcelos desde 2020.

Num jogo com poucas ou nenhumas ocasiões de golo, no aproveitar é que esteve o ganho. Os três pontos permitem aos vitorianos chegar ao 5.º lugar, agora com 48 pontos, e ficam à espera do que o Santa Clara vai fazer na receção ao Sporting. A formação gilista continua na 14.ª posição, com 26 pontos, e pode ser ultrapassada pelo Estrela e apanhada pelo AVS.

Primeira parte atípica

A primeira metade foi algo incaracterística e só animou nos últimos minutos. César Peixoto mudou a frente de ataque depois da derrota caseira com o Moreirense. O técnico deixou de fora Bermejo (nem no banco), Mboula e Pablo e lançou para jogo Félix Correia, Tidjany Touré e Aguirre. Também Luís Freire mexeu na equipa depois do triunfo frente ao Santa Clara, trocando Tiago Silva (lesionado) e Nuno Santos por Samu e Vando Félix.

Foi preciso esperar 40 minutos para ver a bola a rondar uma das balizas com perigo. Até lá, muitas paragens, muitas perdas de bolas e, até, momentos estranhos – Sandro Cruz estava no chão a pedir assistência e, quando se levantou, levou com o esférico no rosto. João Mendes foi o autor do primeiro pontapé com perigo, saindo a rasar o poste. Na resposta, Touré rematou de fora da área para defesa a dois tempos de Bruno Varela. E foi tudo.

Um erro, um golo

A formação vimaranense apareceu melhor no segundo tempo. Com mais bola, pressionando alto, não permitia que os galos construíssem jogo nem que chegassem ao ataque. Apesar do avanço territorial, os vitorianos não incomodavam a baliza gilista. Luís Freire foi o primeiro a mexer, mudando toda a frente de ataque. César Peixoto respondeu fazendo três alterações, duas na frente e uma no miolo.

Ainda assim, o jogo continuava atado e foi, para desatar o nó, foi preciso haver um erro. A ‘sorte’ calhou aos de Barcelos. Bamba erra o passe, Rúben Fernandes fica a meio do caminho e Gustavo Silva, isolado, abriu o marcador. Até ao final, o Vitória de Guimarães conseguiu manter o perigo longe da sua baliza e foram os vitorianos que terminaram a festejar.

FIGURA: Gustavo Silva (V. Guimarães)

Saltou do banco no segundo tempo para dar os três pontos ao Vitória de Guimarães. O avançado aproveitou da melhor forma o único erro que os galos cometeram. Na cara de Andrew, apontou à baliza e colocou as redes a balançar. Triunfo precioso que vale o 5.º lugar à condição.

MOMENTO DO JOGO: Erro fatal

Até estava a ser um dos melhores do Gil Vicente, mas já diz o ditado que no melhor pano cai a nódoa e assim foi. Bamba tentou atrasar o esférico para Rúben Fernandes, porém o passe ficou curto. O resto já se sabe. Gustavo Silva roubou o esférico e marcou.

NEGATIVO: Vitorianos quebram minuto de silêncio

Antes do início da partida foi feito um minuto de silêncio em memória de Aurélio Pereira, o homem que descobriu talentos como Cristiano Ronaldo ou Luís Figo. Contudo, o silêncio não foi respeitado pela claque vitoriana, que entoou cânticos de apoio à equipa durante esse tempo.