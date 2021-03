Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-4) sobre o V. Guimarães:

«Os fatores determinantes para fazer este jogo e vir a Guimarães com esta vontade e esta crença é os jogadores estarem motivados com uma vontade enorme de vir cá fazer um grande jogo e conquistar a vitória».

[Melhor primeira parte desde que está no comando do Gil Vicente?] «Penso que sim, foi uma excelente primeira parte, até pela qualidade do nosso adversário, com um treinador muito competente. Mas, hoje estávamos muito fortes, sabíamos que se pressionássemos muito alto iríamos surpreender o Vitória, que esperaria uma atitude mais passiva. Temos tido mais tempo para treinar e espero que a equipa cresça, porque vai ser uma luta titânica, uma luta terrível para oito equipas no qual esperamos ser felizes no final. Vamos continuar a trabalhar muito para atingir esse objetivo».

«Fomos avassaladores na primeira parte e o 3-1 penso que até seria curto. Na segunda parte sabíamos que ia acontecer o que aconteceu, o Vitória é um grande clube, com grandes jogadores. Não aconteceu porque nós descemos, mas sim pela qualidade dos jogadores do Vitória, que nos criou dificuldades. Aquele golo acaba por ser merecido, num jogo que acaba por ser ingrato para o Vitória. Um conjunto de incidências, como a expulsão e a nossa capacidade, acaba por ser ingrato. O jogo acabou por ficar sempre em aberto, o que é bom para o espetáculo».

[Jogo importante porque o próximo adversário é um adversário direto?] «A vitória era extremamente importante porque era o próximo jogo e pela posição em que estamos. Nunca perdemos a nossa confiança, sabemos da nossa realidade. Estamos perfeitamente cientes de que vamos ter de trabalhar muito para atingir o nosso objetivo. Esta vitória é inteiramente merecida pelos meus jogadores. Nem sempre as coisas correm como planeado, mas mantiveram-se sempre serenos e focados. Temos de festejar porque vencemos uma excelente equipa, é motivador».