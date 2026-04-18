Gustavo Silva colocou um travão no voo europeu do galo. O avançado brasileiro marcou o golo que valeu três preciosos pontos ao Vitória de Guimarães e ditou mais uma derrota do Gil Vicente, que só ganhou um dos últimos oito encontros. Foi a primeira vitória dos vimaranenses fora de portas em 2026.

Os vitorianos estiveram melhor no primeiro tempo e até marcaram, mas o golo foi anulado pelo VAR por fora de jogo. Na segunda metade houve mais galo, contudo esbarrou na inspiração de Charles que, com um par de boas defesas, garantiu o triunfo.

A primeira parte foi muito física, teve muita luta a meio-campo, mas também teve muitas perdas de bola, muitos passes errados e pouca emoção. César Peixoto manteve o onze que saiu de Tondela com um ponto. Já Gil Lameiras mudou três peças depois do empate alcançado na Vila das Aves. Saíram da equipa Strata, Gonçalo Nogueira e Camara e entraram Miguel Maga, Diogo Sousa e Miguel Nogueira.

O Vitória esteve melhor nos primeiros 45 minutos, de tal forma que César Peixoto aproveitou uma paragem do encontro por lesão para reunir a equipa e dar novas indicações. O jogo só animou à passagem da meia hora quando Gustavo Varela arrancou em velocidade e, já na área, rematou para uma excelente defesa de Charles. Do outro lado, Gustavo Silva foi mais eficaz ao desviar para golo um remate de Saviolo ao poste. A festa durou pouco, já que o VAR deu indicações de que o avançado estava em fora de jogo.

Depois de uma primeira parte que, espremida, deu muito pouco, esperava-se mais e melhor na etapa complementar. No entanto, a toada de jogo manteve-se, embora os galos tivessem surgido mais afoitos e com mais chegadas à baliza. Aí, brilhou Charles. Primeiro, fez bem a mancha e impediu o golo ao isolado Agustín; ato contínuo, o guardião brasileiro levantou-se e impediu que a recarga de Luís Esteves fosse para o fundo das redes.

Quem não marca sofre, diz-se em bom futebolês e assim foi. Os gilistas erraram na construção, a bola sobra para a entrada da área onde Gustavo Silva domina e remata para o golo. Festa vitoriana, já que desta feita valeu mesmo. O Gil Vicente não baixou os braços e, logo depois, Varela voltou a ter uma excelente oportunidade nos pés, valeu, uma vez mais, a boa defesa de Charles. César Peixoto arriscou tudo, colocou dois avançados em campo, mas o marcador não mais alterou.

FIGURA: Charles (V. Guimarães)

Quatro intervenções de elevado nível impediram que o Gil Vicente se adiantasse no marcador. Na primeira parte, o guardião travou o remate de Gustavo Varela. Na segunda, na mesma jogada, impediu o golo a Agustín e a Luís Esteves. Ainda teve tempo para impedir o golo, uma vez mais, a Gustavo Varela. A exibição de Charles valeu três preciosos pontos.

MOMENTO DO JOGO: Golo do V. Guimarães

Depois de uma boa primeira parte do Vitória, o Gil Vicente apareceu na segunda metade a criar perigo e a estar muito perto de marcar. Contra a corrente do jogo, os vimaranenses acabaram por marcar. Gustavo Silva rematou à entrada da área e deu o triunfo à formação visitante.

POSITIVO: Gustavo Silva (V. Guimarães)

Excelente exibição do avançado brasileiro que dividiu protagonismo com o guarda-redes Charles. Gustavo Silva mostrou estar com o pé quente: depois de ver um golo anulado na primeira parte, marcou um excelente tento na segunda metade. Recebeu à entrada da área e, de primeira, atirou a contar.