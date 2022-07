O Gil Vicente venceu na visita ao Vizela (3-2), esta quarta-feira, em mais um teste de preparação para a época 2022/23.

A equipa de Álvaro Pacheco adiantou-se no marcador, com golos de Kevin Zohi e Raphael Guzzo. A perder 2-0, os barcelenses ainda conseguiram empatar antes do intervalo, tendo chegado ao golo da vitória na segunda parte.

Os golos do conjunto treinado por Ivo Vieira foram da autoria do jovem da formação André Simões, do reforço Juan Boselli e de Lucas Cunha.

Em nota oficial, o Vizela adiantou que foi a jogo com Buntic; Tomás Silva, Bruno Wilson, Anderson, Kiki, Guzzo, Samu, Alex Méndez, Cann, Kiko Bondoso e Zohi. Entraram Pedro Silva, Hugo Oliveira, Tiago Brito, Ivanildo, Gonçalo Cunha, Rashid, Alejandro, Opeyemi, Rodrigo Ramos, Ventura, Martim Boloto e António Infante.