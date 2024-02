Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Vizela:

«É verdade que entrámos nervosos e ansiosos, o que é difícil de explicar. Sabíamos a importância do jogo de hoje, porque podíamos fazer 25 pontos, e, por isso, falhamos muitos passe e receções, onde somos muito fortes. Sofremos um golo evitável, numa primeira parte equilibrada, e chegámos em desvantagem ao intervalo.

Ao intervalo dissemos que tínhamos de ser mais agressivos e ter um jogo mais rápido e a segunda parte foi um jogo em que jogámos quase sempre no meio-campo adversário, ainda mais depois da expulsão. Criámos algumas oportunidades e, quando o guarda-redes adversário é eleito o melhor em campo, quer dizer muito. Muito triste, temos de aprender com os erros e o jogo começa quando o árbitro apita.

[alterações ao intervalo] Quando alteramos ao intervalo, estávamos a sentir que estávamos a precisar de presença na área porque Félix fazia diagonais, mas não ficava ninguém na área. Depois precisávamos de alguém que fosse forte no um para um. Tentámos chegar ao golo de diversas formas, mas não conseguimos marcar. No geral, demos 45 de avanço e sofremos um golo evitável. Fico mais contente com que fizemos na segunda parte, apesar de não ter marcado, do que com a passividade da primeira.

[erro de Andrew] Os erros são coletivos e eu é que sou o responsável, aqui não há erros individuais. O Andrew é um excelente guarda-redes.

[derrota em casa afeta psicologicamente?] No futebol, como na vida, há pessoas que são motivadas pela proximidade e outros por afastamento. Há jogadores que são motivados sabendo que pode chegar a lugares cimeiros da tabela e outros que são quando a situação está a ficar mais difícil. O nosso objetivo está intacto, queremos fazer 35 pontos, mas creio que podemos ir um pouco mais além se acreditássemos».