O médio Yaya Sithole está perto de regressar à Liga para reforçar o Gil Vicente, adiantou o Flashscore e confirmou o Maisfutebol.

O internacional pela África do Sul, de 25 anos, pertence aos quadros do Tondela e, segundo foi possível saber, os gilistas ainda negoceiam com os beirões as condições do negócio, que poderá fazer-se em definitivo ou a título de empréstimo. Sithole tem contrato com o Tondela até junho de 2025.

Apesar disso, as partes estão próximas de um entendimento e deverá existir fumo branco nos próximos dias.

Yaya Sithole tem selo de aprovação de Tozé Marreco, com quem trabalhou no Tondela na época passada e que deverá agora reencontrar. O médio-defensivo, em 27 jogos, marcou dois golos e somou outras tantas assistências.

O internacional sul-africano chegou a Portugal em 2017/18, para ingressar nos juniores do Sporting, oriundo do KZN Academy. Passou ainda pelo V. Setúbal e B SAD.