Declarações de José Pedro Pinto, treinador interino do Gil Vicente, à Sport TV, após a derrota diante do Sporting nesta quinta-feira (1-0):

[Análise]

«Antes de mais, dar os parabéns ao adversário pela vitória. Acho que fizemos uma primeira parte extraordinária, fomos capazes de interpretar os momentos do jogo de forma incrível. Defendemos de forma coesa. Construimos quatro ocasiões de golo. Ao intervalo, eu disse aos jogadores que era preciso fazer golo. Entrada de Gyokeres deu mais confiança ao Sporting. O Sporting entrou melhor, tivemos de baixar linhas na segunda parte. Levámos um golo com um ressalto de bola. Ficamos reduzidos a dez jogadores após Zé Carlos ser expulso com dois amarelos em duas faltas. A partir daí, a nossa tarefa ficou mais complicada. Decidir esta eliminatória por três centímetros é algo que não merecíamos pelos noventa minutos. Merecíamos o prolongamento.»