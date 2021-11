A equipa de sub-23 do Estoril-Praia bateu o Sporting, no Estádio Nacional, no Jamor, por 2-0 e, com este triunfo, garantiu a qualificação para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, na defesa do título conquistado na temporada passada.

Gilson Tavares foi a grande figura deste jogo ao marcar os dois golos dos canarinhos aos 34 e 59 minutos.

A três jornadas do final da primeira fase, o Estoril reforçou, assim, a liderança, passando a contar com 23 pontos no topo da classificação da Série B, mais nove do que o Sporting que ocupa o quarto lugar.