Filipa Martins conseguiu o apuramento para duas finais nos Campeonatos da Europa de ginástica artística, que decorrem em Basileia, na Suíça, e apresentou um novo elemento, que será batizado com o seu nome.

A ginasta, que vai estar presente nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano devido à pandemia de covid-19, terminou no 12.º lugar no concurso geral (all-around), com 52.865 pontos, e vai estar presente na final.

A qualificação foi ganha pela russa Angelina Melnikova com um total de 55,991 pontos.

Filipa Martins conseguiu também o quarto lugar na prova de paralelas assimétricas e garantiu um lugar na final do aparelho. A ginasta apresentou ainda um novo elemento técnico que será incluído no código de pontuação internacional e que será batizado com o seu nome.

Filipa Martins volta a entrar em prova na sexta-feira para a final all-around, e depois no sábado para a final de paralelas assimétricas.

Na prova feminina estiveram também em ação Francisca Cancela (46.865 pontos), que terminou o concurso geral no 60.º lugar, Beatriz Cardoso (45.865) que ficou no 65.º, e Rafaela Ferreira (43.298), no 76.º.