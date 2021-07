A ginasta Simone Biles não vai participar na final individual do all-around dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 para se «concentrar na sua saúde mental», anunciou a Federação norte-americana de ginástica.

«Após uma avaliação médica, Simone Biles retirou-se da final individual do all-around dos Jogos Olímpicos de Tóquio, para se poder concentrar na sua saúde mental. Simone continuará a ser avaliada diariamente para determinar se participa ou não nas finais dos eventos individuais da próxima semana», lê-se no comunicado publicado pela federação.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o