Morreu o ginasta Akinori Nakayama, aos 82 anos, informou esta terça-feira a Federação Japonesa de Ginástica. O antigo atleta faleceu vítima de cancro.

Nakayama brilhou na ginástica artística, nomeadamente nas argolas, criando a técnica «swing». Ao longo da carreira conquistou seis títulos olímpicos, quatro em 1968 (Cidade do México) e dois em 1972 (Munique). No total, somou 10 medalhas olímpicas e 12 em Campeonatos do Mundo, incluindo sete de ouro.

O ginasta japonês foi ainda treinador na universidade de Chukyo e vice-presidente da Federação japonesa. O nome de Akinori Nakayama está no «Hall of Fame» da Federação Internacional.