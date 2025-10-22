Madalena Costa sagrou-se, esta quarta-feira, campeã do mundo de patinagem livre, no escalão de seniores femininos.

A patinadora portuguesa terminou com um total de 260.15 pontos, na soma das pontuações do programa curto e do programa longo. Após ter celebrado 17 anos no passado dia 14 de outubro, Madalena Costa cumpre a primeira época como sénior, depois de se ter estreado no escalão com a conquista do Campeonato da Europa em setembro.

«Sinto-me muito realizada com o trabalho que foi feito com a minha equipa técnica e ainda com mais motivação para alcançar novos títulos e a continuar a fazer história na modalidade», começou por dizer, em declarações à Federação de Patinagem de Portugal.

«Este título representa a Madalena pequenina que tinha sonhos muito grandes, mas provavelmente não tão grandes como estar a competir num campeonato do mundo apenas com 17 anos, em sénior, e sair com a medalha de ouro», completou.

A jovem não deixou de recordar os sacrifícios e a dificuldade no caminho para chegar onde está.

«Este título representa tudo o que abdiquei todos os dias e todas as horas que passei a treinar, enquanto os meus amigos saíam e divertiam-se. Todas as quedas que parece que custam um pouco mais a levantar e todas as vezes que eu duvidei de mim mesma ou das pessoas que duvidaram de mim».

Portugal esteve ainda representado pelas atletas Catarina Craveiro, que alcançou o 7.º lugar com 151.78 pontos, e Mariana Almeida, que terminou na 8.ª posição com 142.91 pontos.