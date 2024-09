Olivia Dunne, famosa ginasta norte-americana com cerca de cinco milhões de seguidores, confessou que os pedidos mais estranhos que já recebeu nas redes sociais.

Em conversa no Best of Both Worlds with Flau'jae, a atleta de 21 anos garantiu que já lhe pediram… a água com que tomava banho.

«As pessoas pediam-me a água com que tomava banho. Eu pensava: “Onde é que a minha vida chegou? Estas pessoas estão a implorar pela minha água do banho”. As coisas depois acalmaram, mas foi uma loucura que nunca esquecerei. Agora vejo como uma brincadeira, foi um momento divertido», afirmou.

Por fim, a ginasta revelou sentir-se incomodada com alguns comentários que recebe, especialmente aqueles que a diminuem e ligam o seu sucesso desportivo ao aspecto físico: «Uma das coisas que mais me irrita é quando dizem “ela não merece nada do que tem” ou que “a ginástica não é um desporto real”», concluiu.