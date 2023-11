Leonor Januário sagrou-se, este domingo, campeã da Europa de ginástica aeróbica em juniores, em Antália, na Turquia.

A ginasta portuguesa concluiu um exercício de 18.800 pontos na final, batendo a italiana Guenda Cherubini, segunda, e a espanhola Martina Olmeda, terceira, ambas com 18.750.

Na final sénior, Rui Cansado ficou no quinto posto, enquanto em juniores masculinos, Tiago Pinheiro foi sexto, com 18.650.

Portugal acabou no oitavo lugar por equipas em juniores, o mesmo posto do par misto, com Letícia Oliveira e Tiago Pinheiro.