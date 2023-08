Simone Biles conquistou, no último domingo, em San Jose, o oitavo título nacional dos Estados Unidos, batendo um recorde de 1933.



A tetracampeã olímpica emcoionou-se com uma atuação final no solo que lhe valeu 15,400 potos, pontuação final de um total de 118,450 pontos.



Este oitavo título de ginástica de solo permitiu a Biles quebrar o recorde de Alfred Jochim, que tinha vencido sete vezes. Aos 26 anos, tornou-se também a ginasta mais velha a conquistar a competição nacional de conjunto, uma década após o primeiro título.

Shilese Jones, vice-campeã dos Estados Unidos em 2022, ficou em segundo lugar, 3,9 pontos atrás.

A estrela norte-americana estava na liderança desde a primeira noite de competição, na sexta-feira, quando executou um duplo carpé Yurchenko, um salto tão difícil que nenhum outro ginasta o executou em competição.

A vitória no domingo foi a segunda em outras tantas competições desde que regressou de uma paragem de dois anos. A ginasta tinha-se retirado da maioria das provas dos Jogos Olímpicos de 2021 no Japão por razões de saúde mental e segurança.