A equipa feminina de Portugal sagrou-se esta sexta-feira campeã europeia em duplo minitrampolim e conquistou a primeira medalha de ouro lusa nos Europeus de trampolins, que estão a decorrer em Guimarães.

A equipa portuguesa venceu a final, com 13 pontos, quatro referentes ao salto de Matilde Oliveira, o segundo melhor no primeiro grupo de ginastas, outros quatro atribuídos ao salto de Alexandra Garcia, no segundo grupo, e cinco relativos ao salto de Diana Gago, o melhor no terceiro e último grupo.

Constituída ainda por Inês Martins, a seleção portuguesa impôs-se à Grã-Bretanha, medalha de prata, com 12 pontos, à Espanha, bronze, com nove, e à Alemanha, quarta classificada, com oito, tendo superado a medalha de prata conquistada na edição de 2022, na cidade italiana de Rimini, por Diana Gago, Sara Guido e Maria Carvalho.

A formação portuguesa conquistou ainda o bronze na final masculina por equipas de tumbling, com os ginastas Vasco Peso, Diogo Gomes e Gonçalo Nunes a somarem oito pontos, abaixo do Azerbaijão, que arrecadou o ouro, com 14, e da Grã–Bretanha, prata, com 12, e à frente da Dinamarca, quarta, com sete, e da Ucrânia, quinta, com quatro.

Portugal soma agora três medalhas nas competições seniores dos Europeus que decorrem até domingo, depois de ter alcançado outra medalha de bronze na competição feminina por equipas de trampolim, na quinta–feira.

A 29.ª edição da prova reúne 325 ginastas seniores e 291 juniores de 29 países.