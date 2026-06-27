Gabriel Albuquerque conquistou, este sábado, a medalha de prata na Taça do Mundo de Arosa trampolins. Na Suíça, o chinês Zisai Wang foi o vencedor.

O olímpico português terminou no segundo lugar depois de fechar com uma série pontuada em 64,550, já o vencedor somou 66,580 pontos.

O neozelandês Dylan Schmidt fechou o pódio, assegurando o bronze com 61,440 pontos.

Pedro Ferreira, português que chegou às «meias», terminou no 18.º lugar, com 37,660 pontos, devido a uma série incompleta. Sofia Correia também não conseguiu completar a respetiva série, realizando apenas um salto dos 10 previstos, e ficando fora da final feminina.

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