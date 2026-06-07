A ginasta norte-americana Simone Biles partilhou, nas redes sociais, que foi hospitalizada na semana passada. Sem especificar o problema de saúde, escreveu que «foi uma das experiências mais assustadoras» por que passou.

«Não costumo partilhar este tipo de coisas porque, nesta fase da minha vida, valorizo a minha privacidade. Porém, quase morrer não estava nos meus planos no início desta semana», escreveu a atleta de 29 anos.

Simone Biles é uma das grandes figuras da história da ginástica, tendo conquistado ao longo da carreira 11 medalhas olímpicas, sete delas de ouro, e 30 pódios em Campeonatos do Mundo.