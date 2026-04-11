Portugal terminou o quarto dia do 30.º Europeu de Trampolins em Portimão, no Algarve, com cinco medalhas de bronze conquistadas por equipas.

A primeira medalha deste sábado foi conquistada pelos seniores masculinos no duplo minitrampolim, com André Dias, Francisco José e Tiago Teixeira a assegurar o terceiro lugar do pódio com 21 pontos, atrás da equipa russa (AIN2), campeã europeia, com 26, e da Grã-Bretanha, segunda, com 23.

Pouco tempo depois, Alexandra Garcia, Beatriz Mendes e Matilde Oliveira deram a Portugal o segundo bronze, ao conseguirem o terceiro lugar do pódio da final de duplo minitrampolim por equipas seniores femininas.

Portugal voltou a subir ao pódio com a equipa sénior masculina de tumbling, formada por João Azinheira, João Saraiva e Vasco Peso, que garantiu o bronze, com 18 pontos.

A equipa de seniores masculinos de trampolim individual, composta por Diogo Abreu, Gabriel Albuquerque e Pedro Ferreira, conquistou também o terceiro lugar, com 19 pontos.

A quinta medalha de bronze do dia surgiu através da equipa de juniores femininos de duplo minitrampolim, integrada por Inês Correia, Matilde Louro e Rafaela Rosa, que fechou igualmente o pódio, com 18 pontos.

Entre os restantes resultados de portugueses, a equipa sénior de trampolim individual feminina — Catarina Nunes, Inês Reis e Sofia Correia — alcançou o quarto lugar, com 13 pontos, ficando às portas do pódio.

Em duplo minitrampolim júnior masculino, o conjunto de Artur Martins, Nuno Correia e Tomás Serra terminou no quarto lugar.

Já a equipa de juniores masculinos de tumbling, formada por Duarte Alface, Duarte Rocha e Manuel Santos, terminou a final no quinto lugar, com 14 pontos, enquanto a formação júnior de trampolim individual — novamente com Artur Martins, Martim Lopes e Simão Dias — somou 11 pontos, terminando em sexto.

As finais individuais estão marcadas para domingo.