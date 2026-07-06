Portugal voltou a subir ao lugar mais alto do pódio na Taça do Mundo de trampolins, que decorreu este sábado em Coimbra. Gabriel Albuquerque e Lucas Santos conquistaram a medalha de ouro na prova de trampolim sincronizado, ao somarem 54,230 pontos na final.

A dupla portuguesa superou os bielorrussos Ivan Litvinovich e Andrei Builou, segundos classificados com 53,280 pontos, enquanto o Azerbaijão, representado por Magsud Mahsudov e Huseyn Abbasov, fechou o pódio com 51,730.

Este foi o terceiro pódio de Portugal na competição, depois das medalhas de prata conquistadas por Vasco Peso, na disciplina de tumbling, e por Francisco José, em duplo mini-trampolim.

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