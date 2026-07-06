Ginastica
Há 36 min
Portugal conquista ouro no trampolim sincronizado na Taça do Mundo de Coimbra
Gabriel Albuquerque e Lucas Santos venceram a prova masculina e garantiram a terceira medalha lusa na competição
GP
Gabriel Albuquerque e Lucas Santos venceram a prova masculina e garantiram a terceira medalha lusa na competição
GP
Portugal voltou a subir ao lugar mais alto do pódio na Taça do Mundo de trampolins, que decorreu este sábado em Coimbra. Gabriel Albuquerque e Lucas Santos conquistaram a medalha de ouro na prova de trampolim sincronizado, ao somarem 54,230 pontos na final.
A dupla portuguesa superou os bielorrussos Ivan Litvinovich e Andrei Builou, segundos classificados com 53,280 pontos, enquanto o Azerbaijão, representado por Magsud Mahsudov e Huseyn Abbasov, fechou o pódio com 51,730.
Este foi o terceiro pódio de Portugal na competição, depois das medalhas de prata conquistadas por Vasco Peso, na disciplina de tumbling, e por Francisco José, em duplo mini-trampolim.
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