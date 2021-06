O árbitro georgiano Giorgi Kruashvili foi nomeado pela UEFA para dirigir a final do Eurpeu de sub-21, entre Portugal e Alemanha marcado para domingo.

O juiz, de 35 anos e internacional desde 2015, será assistido pelos compatriotas Levan Varamishvili e Zaza Pipia, enquanto o também georgiano Irakli Kvirikashvili assumirá as funções de quarto árbitro, numa prova sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).

Kruashvili irá arbitrar o quarto jogo na fase final do Europeu de sub-21, depois do Inglaterra-Suíça (0-1) e do Espanha-República Checa (2-0), ambos da primeira fase, além do Espanha-Croácia (2-1, após prolongamento), dos quartos de final.

O georgiano dirigiu três jogos da Liga Europa esta época, incluindo a vitória do Sp. Braga no terreno dos ucranianos do Zorya (2-1), em outubro de 2020, da segunda jornada do Grupo G, naquele que foi o único duelo com equipas portuguesas que o árbitro apitou.