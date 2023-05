Alberto Dainese (DSM Team) venceu a 17.ª etapa do Giro decidida ao sprint.



Numa etapa maioritariamente plana, formou-se um grupo de quatro fugitivos constituído por Thomas Champion, Diego Pablo Sevilla, Senne Leysen e Charlie Quaterman. Senne Leysen ainda tentou fugir para a vitória, mas foi alcançado pelo pelotão a cinco quilómetros da meta.



Na discussão ao sprint, o italiano Alberto Dainese foi mais rápido e bateu a concorrência de Jonathan Milan (Bahrain) e Michael Matthews (Jayco).



Não houve alterações na classificação geral com João Almeida a manter o segundo lugar da corrida a 18 segundos do camisola rosa, Geraint Thomas. Esta quinta-feira regressa a montanha numa etapa de 161 quilómetros que vai ligar Oderzo a Val di Zoldo.