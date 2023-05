João Almeida (UAE Emirates) fez um brilharete e conquistou a 16.ª etapa do Giro, subindo ao segundo lugar da classificação geral.



Na subida final, o corredor português estava inserido no grupo dos favoritos e atacou a pouco mais de cinco quilómetros para a meta e conseguiu deixar Primoz Roglic, terceiro da geral à entrada para esta tirada. No entanto, o britânico Geraint Thomas respondeu bem ao ataque do luso.



Os dois ciclistas alcançaram e ultrapassaram o grupo da frente e ficaram os dois para a discussão da etapa a três quilómetros do fim. Nos últimos metros, Almeida foi mais forte e conquistou a 16.ª etapa: foi a primeira vitória numa etapa de uma grande volta, a terceira de um ciclista nacional na Volta a Itália depois de Rúben Guerreiro, em 2020, e Acácio da Silva, em 1985.

Apesar de ter terminado em segundo lugar na etapa, Geraint Thomas é o novo camisola rosa da prova. Bruno Armirail, líder da geral à entrada para esta etapa, foi o grande derrotado do dia: perdeu mais de quatro minutos.



Geraint Thomas lidera a classificação geral com mais 18 segundos que João Almeida. Por sua vez, Primoz Roglic é terceiro a 29 segundos do camisola rosa.