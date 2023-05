João Almeida venceu a 16.ª etapa do Giro de Itália num duelo com Geraint Thomas. Os dois ciclistas chegaram aos metros finais da tirada na frente da corrida com o português a ser mais rápido que o britânico.



Almeida tornou-se no terceiro ciclista luso a ganhar uma etapa da Volta a Itália depois de Rúben Guerreiro, em 2020, e Acácio da Silva, em 1985.



João Almeida fica assim a 18 segundos do camisola rosa, Geraint Thomas.



Veja o momento em que Almeida acelerou para a vitória: