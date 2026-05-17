Jonas Vingegaard conquistou este domingo a segunda vitória no Giro de Itália. Na nona etapa, entre Cervia e Corno alle Scale (184 quilómetros), o dinamarquês da Visma assumiu a dianteira nos derradeiros quilómetros e cortou a meta a solo, numa contagem de montanha de primeira categoria.

A mais de 1900 metros de altitude, na região de Bolonha, Vingegaard foi seguido pelo austríaco Felix Gall (Decathlon) que registou um atraso de 12 segundos. A fechar o pódio da etapa surgiu o italiano Piganzoli (Visma), a 34 segundos de Vingeggard. Por sua vez, Afonso Eulálio foi quinto classificado, a 41 segundos do vencedor da etapa.

Assim, o português da Bahrain mantém a liderança na classificação geral – a camisola rosa – com 2:24 minutos sobre Jonas Vingegaard. Na corrida ao topo está também Gall, a 2:59 minutos de Eulálio.

Ora, se neste domingo Vingegaard reforçou a liderança da montanha (camisola azul), Afonso Eulálio é cada mais vez líder entre os jovens (camisola branca).

Esta segunda-feira reserva o segundo dia de descanso. A caravana do Giro segue para Viareggio, de onde parte o contrarrelógio de terça-feira. A décima etapa prevê 42 quilómetros entre Viareggio e Massa.