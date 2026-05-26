Afonso Eulálio reconheceu esta terça-feira que ainda não estar pronto para lutar pelos «lugares cimeiros» da Volta a Itália, após descer ao quinto lugar da geral, apostando agora em defender a camisola branca que destaca o melhor jovem da prova italiana.

«[Foi] mais um dia em que a equipa fez um trabalho incrível para mim, sempre a acreditarem em mim. E, no fim, mantivemos a camisola branca mais uma vez», começou por dizer, em declarações enviadas aos jornalistas pela assessoria de imprensa da Bahrain Victorious.

Segundo à partida para os 113 quilómetros entre Bellinzona e Carì, o ciclista de 24 anos foi apenas 11.º na 16.ª etapa, a 03.04 minutos do líder Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e desceu à quinta posição da geral, a 05.40 do dinamarquês.

«Penso que, acima de tudo, ainda não estou pronto para lutar por esses lugares cimeiros, mas penso que não seja uma novidade de todo, não é? Estou contente e penso que posso continuar a lutar pelo top 10», antecipou.

Com o final da 109.ª edição da Volta a Itália agendado para domingo, em Roma, Eulálio espera que a sua equipa continue a acreditar em si. «Temos feito um trabalho incrível e mantivemos a camisola branca, o que também é excelente. O [Giulio] Pellizzari não teve o melhor dia hoje, mas também temos o [Davide] Piganzoli, da Visma, que está muito bem, está fortíssimo», analisou, referindo-se aos seus adversários na luta pela classificação da juventude.

Se Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) ficou fora da luta após «desfalecer» na etapa de hoje, Piganzoli aproximou-se, estando a apenas 02.17 minutos do português. «Está a fazer um trabalho para o Vingegaard, mas também está bastante forte. É um dos ciclistas protegidos da Visma também, acaba por ter de trabalhar só na subida final. […] A mim, resta-me continuar a lutar e acreditar e a sonhar com fazer algo bonito neste Giro», referiu ainda.

Eulálio liderou o Giro durante nove etapas, sendo o segundo ciclista português que mais tempo passou vestido de rosa na prova italiana. Agora, vai procurar suceder a João Almeida que, em 2023, vestiu a camisola branca no pódio final da Volta a Itália.