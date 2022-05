No dia em que João Almeida abandonou o Giro, devido a uma infeção por covid-19, o belga Dries de Bondt (Alpecin-Fenix) venceu a 18.ª etapa, num sprint restrito, com o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) a mante a camisola rosa.

De Bondt, de 30 anos, integrou a fuga do dia e venceu os companheiros dessa tentativa no final dos 157 quilómetros entre Borgo Valsugana e Treviso, cumpridos em 3:21.51 horas, à frente do italiano Edoardo Affini (Jumbo-Visma), segundo, e do dinamarquês Magnus Cort (EF Education-Easy Post), terceiro.

O pelotão chegou a 14 segundos de distância, com o camisola rosa, Carapaz, que manteve três segundos de vantagem para o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), segundo. O espanhol Mikel Landa (Bahrain-Victorious) é terceiro, a 1.05 minutos.

Na sexta-feira, a 19.ª de 21 etapas liga Marano Lagunare ao Santuário de Castelmonte, em 178 quilómetros marcados pela alta montanha, com chegada em alto.