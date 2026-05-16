Giro: Narváez soma segunda vitória, Afonso Eulálio segura liderança
Ciclista português ainda tentou atacar na ponta final, mas perdeu dois segundos para Jonas Vingegaard
Jhonatan Narváez voltou a vencer este sábado mais uma etapa na 109.ª edição da Volta a Itália, ainda liderada pelo português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), que procurou surpreender os ciclistas da geral na ponta final da prova.
O ciclista equatoriano já tinha vencido a quarta etapa e agora venceu também a oitava, depois de integrar a fuga do dia, acabando pr ser o mais forte no final dos 156 quilómetros entre Chieti e Fermo, que cumpriu em 3:27.26 horas, à frente de Andreas Leknessund, segundo classificado, a 32 segundos, com Martin Tjotta, outro norueguês da Uno-X, a ser terceiro, a 42 segundos.
Afonso Eulálio ainda acelerou na ponta final, mas acabou por perder dois segundos para Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que é «vice» na geral, a 3.15 minutos do português. O austríaco Felix Gall (Decathlon) fecha o pódio da geral, a 3.34.
Com o segundo dia de descanso marcado para segunda-feira, o ciclista figueirense de 24 anos tem no domingo um novo teste à sua liderança, nos 184 quilómetros que separam Cervia de Corno alle Scale, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria.