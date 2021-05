Ruben Guerreiro, que este domingo abandonou a Volta a Itália, devido a uma queda em massa no pelotão na 15.ª etapa, contou à agência Lusa que fraturou duas costelas no acidente.

«Estou um bocado amassado. Confirmam-se duas costelas partidas. Fiquei embrulhado na queda. Quando me fui a levantar, a colocar-me na bicicleta, doía-me muito as costas. Tentei seguir, mas já não dava para continuar», afirmou o ciclista da Education First-Nippo.

Guerreiro seguia em 15.º da geral numa corrida em que, em 2020, ganhou uma etapa e a classificação da montanha, tendo sido apanhado por uma queda que envolveu dezenas de ciclistas logo nos primeiros quilómetros da 15.ª etapa.

«Íamos no início da etapa, com vento de costas a passar uma ponte, com estrada larga. Era propício a quedas naquela reta. O pelotão ia com bastante stress por causa da fuga, os corredores começaram a tocar-se entre si e, quando o primeiro caiu, é como no bowling», descreveu.

Segundo o ciclista luso, que foi transportado para o hospital pouco depois de abandonar, onde fez exames, a queda foi «impossível de evitar», no que acabou por ser um momento «triste, feio e mau para a corrida».

Ainda assim, mantém-se otimista, esperando que a recuperação não seja «muito longa», com duas semanas de repouso, em Portugal, antes de voltar a colocar-se à disposição da equipa.

«Vou recuperar e depois depende do que a equipa quiser. Porque não a Volta a Espanha? (...) É uma corrida com muito calor, que gosto, perto de Portugal... gostava bastante», declarou.

Sobre o Giro, lamenta a perda de oportunidade de fazer o que chama de «sua» corrida. «Ia começar a minha corrida, tentar meter-me ao ataque de longe. Amanhã [segunda-feira] era uma boa oportunidade, mas calhou assim...», desabafou.

Confirmado está também o abandono do alemão Emmanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), sexto à geral e considerado um dos candidatos ao pódio final, mas também o eritreu Natnael Berhane (Cofidis) e o holandês Jos van Emden (Jumbo-Visma).

A 15.ª etapa foi ganha pelo belga Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS), enquanto o colombiano Egan Bernal (INEOS) segurou a liderança da geral individual.