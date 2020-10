No dia em que perdeu a liderança da classificação geral do Giro, João Almeida recebeu uma mensagem de Vincenzo Nibali, antigo vencedor das três grandes voltas.



«Hoje não foi um bom dia para mim e para o camisola rosa. O mais importante foi termos dado tudo. Boa sorte, João Almeida», escreveu o italiano nas redes sociais.



Nibali é oitavo da classificação geral, a mais de cinco minutos do camisola rosa Kelderman. Por sua vez, João Almeida ocupa o quinto posto.