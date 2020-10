No dia em que perdeu a liderança geral do Giro, João Almeida mostrou-se orgulhoso após uma etapa «muito difícil» que o deixou no quinto lugar.

«As minhas sensações não eram assim tão más. Sentia fadiga, o que é normal, mas os adversários estavam muito fortes. Estou contente com a minha prestação, foi sólida. Não se pode ser ‘super' todos os dias, e hoje eles estavam mesmo muito fortes», disse o ciclista português.



João Almeida agradeceu e mostrou-se «muito orgulhoso» pelo apoio que tem recebido dos portugueses. O jovem ciclista confessou ainda que chorou na chegada ao topo do Stelvio, numa etapa em que os pais voltaram a marcar presença.



«Estava no limite e sabia que não podia seguir ao mesmo ritmo [dos adversários] até ao topo, por isso levei o meu ritmo para não perder muito tempo», reconheceu.



Mesmo «sabendo que estava num bom momento», o ciclista da Deceuninck-QuickStep admitiu que não esperava passar 15 dias na liderança do Giro e vai «dar o melhor» para «tentar manter o lugar na geral».



João Almeida caiu para a quinta posição e está a 2m16s do novo líder, o holandês Wilco Kelderman (Sunweb).