Sem jogar desde dezembro e com apenas um jogo nesta época, Ter Stegen é reforço dos catalães do Girona, emprestado pelo Barcelona até ao final da temporada. De acordo com a imprensa espanhola, o internacional alemão facilitou o acordo ao aceitar reduzir o salário.

Titular indiscutível no Barcelona desde 2014 – com 423 jogos oficiais – Ter Stegen lidou com uma rotura no tendão da rótula, além de sucessivas lesões nas costas. Por isso, disputou apenas dez jogos nas últimas duas épocas.

No currículo do novo guardião do Girona consta Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Supertaça Europeia, La Liga (seis), Taça de Espanha (seis), Supertaça de Espanha (três) e Taça das Confederações.

O guarda-redes de 33 anos e natural Mönchengladbach tem contrato com o Barcelona até junho de 2028, com cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

Nas contas do campeonato, o Girona é 11.º classificado, com 24 pontos, cinco de vantagem sobre a zona de despromoção. Por sua vez, o Barcelona lidera com 49 pontos.

