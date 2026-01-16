A terceira vitória consecutiva do Girona no campeonato aconteceu na Catalunha, na visita ao “vizinho” Espanyol (2-0). Na noite desta sexta-feira, em encontro da 20.ª jornada do campeonato, os visitantes beneficiaram de um penálti aos 45+3 minutos, oportunidade capitalizada pelo avançado Vanat. O ponta de lança ucraniano bisou aos 90+3m, aproveitando novo penálti.

Assim, o Girona continua a escalar a tabela e estaciona no 9.º lugar, com 24 pontos, a cinco dos lugares europeus. Por sua vez, o Espanyol não vence há três jornadas e segue no quinto posto, com 34 pontos.

