VÍDEO: Vanat decide dérbi catalão e Girona aponta à Europa
Avançado ucraniano agudiza momento do Espanyol e Girona continua a escalar a classificação do campeonato
A terceira vitória consecutiva do Girona no campeonato aconteceu na Catalunha, na visita ao “vizinho” Espanyol (2-0). Na noite desta sexta-feira, em encontro da 20.ª jornada do campeonato, os visitantes beneficiaram de um penálti aos 45+3 minutos, oportunidade capitalizada pelo avançado Vanat. O ponta de lança ucraniano bisou aos 90+3m, aproveitando novo penálti.
Assim, o Girona continua a escalar a tabela e estaciona no 9.º lugar, com 24 pontos, a cinco dos lugares europeus. Por sua vez, o Espanyol não vence há três jornadas e segue no quinto posto, com 34 pontos.
