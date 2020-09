O brasileiro Hulk está a ver um conto de fadas. O antigo jogador do FC Porto inicou uma relação de namoro com a influenciadora digital e compatriota Camila Ângelo e o casal tem sido só manifestações de amor e carinho. A última, partilhada por Hulk nas redes sociais, surpreende até os menos apaixonados.

O brasileiro passou nove semanas fora de casa, concentrado com a equipa do Shangai SIPG, que durante quase dois meses disputou a fase de grupos do campeonato chinês, e quando regressou a Xangai encontrou a casa completamente transformada: Camila Ângelo tinha enchido o apartamento que os dois dividem de flores, balões e mensagens de amor. Hulk nem queria acreditar...