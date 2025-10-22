O português Gonçalo Feio esteve até ao fim na luta para entrar no banco do Rangers, mas acabou por perder a corrida para o alemão Danny Rohl.

O jovem técnico germânico, de 36 anos, que nas duas últimas temporadas orientou o Sheffield Wednesday, era o preferido dos donos do Rangers, o que acabou por ser decisivo.

Antes disso, porém, houve outras prioridades.

A número era o inglês Steven Gerrard, que já orientou o clube durante três épocas e meia. O técnico, que na época passada esteve ao serviço dos sauditas do Al Ettifaq, recusou porém regressar aos «protestantes» de Glasgow.

Da mesma forma, também o australiano Kevin Muscat, que atualmente orienta os chineses do Shangai Port, recusou a oferta do Rangers, ele que era a segunda opção do clube escocês.

A verdade é que o Rangers está a ter um início de época desastroso (afastado no play-off da Champions e 6.º classificado na Liga Escocesa), o que afastou alguns técnicos.

Dessa forma, sobraram Gonçalo Feio, que é representado por Jorge Mendes e era o preferido do diretor desportivo Kevin Thelwell, e o alemão Danny Rohl, que já foi anunciado esta terça-feira como treinador do Rangers, em substituição de Russel Martin.

Recorde-se que Gonçalo Feio, que desenvolveu quase toda a carreira no futebol polaco, venceu na época passada a Taça da Polónia pelo Legia Varsóvia e levou a equipa até aos quartos-de-final da Liga Conferência.

No início desta temporada assumiu o Dunkerke, clube no qual substituiu Luís Castro (agora no Nantes). Contudo, deixou o clube francês após 23 dias, em desacordo com o diretor desportivo Demba Ba, que não estaria a cumprir as promessas feitas.