O Sporting e cinco portugueses estão nomeados para os Globe Soccer Awards, prémios organizados pelo Ministério do Desporto do Dubai.



Cristiano Ronaldo está entre os finalistas a dois prémios: jogador do ano e jogador do ano no Médio Oriente. Por sua vez, Vitinha também surge entre os nomeados para duas categorias: médio e jogador do ano.



Já João Neves surge entre os finalistas na categoria talento do ano. Por sua vez, o Sporting pode receber a distinção para clube masculino do ano enquanto Hugo Viana é candidato a melhor diretor-desportivo.



Por seu turno, Jorge Mendes que está nomeado para empresário do ano.



Nota ainda para o sueco do Sporting, Viktor Gyökeres, que concorre ao prémio de jogador do ano.



Os vencedores vão ser anunciados a 27 de dezembro.



TODOS OS NOMEADOS:





Clube masculino do ano: Al Ahly FC, Al-Ain FC, Atalanta, Atlético Mineiro, Bayer Leverkusen, Botafogo, Inter Milan, Manchester City, Olympiacos, PSG, Real Madrid e Sporting;



Clube feminino do ano: Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Olympique Lyonnais e Roma.



Treinador do ano: Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Luis Enrique, Luis de la Fuente, Gian Piero Gasperini, Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Lionel Scaloni.



Médio do ano: Nicolò Barella, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu, Toni Kroos, Dani Olmo, Cole Palmer, Rodrigo, Federico Valverde, Vitinha, Florian Wirtz e Granit Xhaka.



Avançado do ano: Artem Dovbyk, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinícius Júnior, Nico Williams e Lamine Yamal.



Talento do ano: Pau Cubarsí, Désiré Doué, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Kobbie Mainoo, João Neves, Aleksandar Pavlović, Savinho, Lamine Yamal e Kenan Yildiz.



Empresário do ano: Jonathan Barnett, Giuliano Bertolucci, Fernando Hidalgo, Kia Joorabchian, Jorge Mendes, Frederico Pena, Frank Trimboli e Pini Zahavi.



Diretor desportivo do ano: Piero Ausilio, Luis Campos, Edu Gaspar, Sebastian Kehl, Giovanni Sartori, e Hugo Viana.



Jogador do ano do Médio Oriente: Salem Al-Dawsari, Mourad Batna, Kaku, Riyad Mahrez, Sergej Milinković-Savić, Soufiane Rahimi e Cristiano Ronaldo.



Clube do ano do Médio Oriente: Al Ahly, Al Ain, Al Hilal, Al-Ittihad e Al Nassr.



Jogador do Ano: Barella, Bellingham, Çalhanoğlu, Carvajal, Dovbyk, Foden, Griezmann, Grimaldo, Gyökeres, Haaland, Kane, Kroos, Lewandowski, Lookman, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Mbappé, Messi, Olmo, Palmer, Rodri, Rodrygo, Cristiano Ronaldo, Saka, Salah, Saliba, Valverde, Vinícius Júnior, Vitinha, Nico Williams, Wirtz, Xhaka e Yamal.