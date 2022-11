Realizou-se na última madrugada a gala dos Globe Soccer Awards, na qual o Benfica foi premiado, integrado num painel de luxo.

Os encarnados, recorde-se, ganharam a distinção de melhor equipa jovem do ano de 2022, no qual os sub-19 venceram pela primeira vez a Youth League.

Mas há mais.

Karim Benzema, avançado do Real Madrid, juntou o prémio de melhor jogador do ano à Bola de Ouro, tal como Alexia Putellas, jogadora do Barcelona. Na escolha dos adeptos, refira-se, foi Mo Salah o melhor futebolista de 2022.

Carlo Ancelotti levou para casa a eleição de melhor treinador, ao passo que Victor Osimhen, jovem do Nápoles, foi a revelação do ano.

Coletivamente, o Real Madrid foi distinguido como o melhor clube do ano – Florentino Pérez foi eleito o melhor presidente –, o mesmo prémio vencido pelo Lyon, mas na categoria de futebol feminino.

Sergio Ramos, agora no Paris Saint-Germain, foi distinguido como melhor defesa da história do futebol, enquanto Romário, Zlatan Ibrahimovic e Wayne Rooney receberam um prémio carreira – Unai Emery também, mas na categoria de treinador.

Jorge Mendes, o português, é o melhor agente de 2022, e Rafaela Pimenta é a melhor negociadora de transferências, ela que trabalhava com Mino Raiola, empresário que faleceu em abril.