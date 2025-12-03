Globe Soccer Awards: Sporting, Ronaldo e mais seis portugueses nos finalistas
Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Jorge Mendes, Deco e Luís Campos integram listas finais. Rodrigo Mora e Roberto Martínez caem dos nomeados
Depois de, no passado dia 19 de novembro, terem sido conhecidos os nomeados para os Globe Soccer Awards, esta quarta-feira foi divulgada a lista dos finalistas da premiação, com o Sporting e mais sete portugueses a constarem dos candidatos aos prémios.
O futebolista português Rodrigo Mora e o selecionador de Portugal, Roberto Martinez, caíram nas categorias de melhor treinador e de talento do ano, respetivamente. Os restantes nomes lusos continuam para as listas finais.
O Sporting segue entre os nomeados para melhor clube do ano masculino, acompanhado por sete atletas portugueses.
Vitinha mantém-se entre os finalistas das categorias de jogador e médio do ano. João Neves continua também nomeado para dois prémios: médio e talento do ano.
Nuno Mendes junta-se a Vitinha no leque de finalistas distinguidos para jogador do ano.
Já Cristiano Ronaldo permanece no lote de quatro finalistas indicados ao prémio de melhor jogador do Médio Oriente.
Nas categorias de empresário e diretor desportivo do ano não houve alterações nas listas de nomeados, pelo que Jorge Mendes, Luís Campos e Deco permanecem na corrida pelos respetivos galardões.
Os vencedores são conhecidos a 28 de dezembro.
Todos os nomeados:
Clube masculino do ano: Al-Ahli, Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea FC, Liverpool, Bayern Munique, Sporting Clube de Portugal, Flamengo
Clube feminino do ano: Barcelona, Juventus, Chelsea, Arsenal.
Treinador do ano: Luís Enrique, Xabi Alonso, Hansi Flick, Enzo Maresca, Mikel Arteta, Arne Slot
Médio do ano: Vitinha, Jude Bellingham, Pedri, Cole Palmer, João Neves, Federico Valverde, Desiré Doué, Fermín López
Avançado do ano: Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha, Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane, Robert Lewandowski
Talento do ano: Arda Güler, João Neves, Pau Cubarsí, Désiré Doué, Kenan Yıldız, Eliesse Ben Seghir
Empresário do ano: Ali Barat, Jorge Mendes, Federico Pastorello, Pali Ramadani, Frank Trimboli
Diretor desportivo do ano: Luís Campos, Deco, Michael Edwards, Richard Hughes, Giovanni Manna, Paul Winstanley e Laurence Stewart.
Jogador do ano do Médio Oriente: Salem Al-Dawsari, Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Karim Benzema
Jogadora do ano: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Sandy Baltimore, Hannah Hampton, Lucy Bronze, Claudia Pina, Ewa Pajor, Alessia Russo, Leah Williamson, Barbra Banda, Mariona Caldentey, Temwa Chawinga, Melchie Dumornay, Linda Caicedo, Chloe Kelly.
Jogador do ano: Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Ousmane Dembélé, Raphinha, Cole Palmer, Lamine Yamal, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Pedri, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, Vinícius JR., Nuno Mendes, Désiré Doué, Robert Lewandowski.