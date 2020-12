Antes de ser distinguido como «Jogador do Século» nos Globe Soccer Awards, neste domingo, Cristiano Ronaldo falou um pouco sobre as expectativas em torno do filho mais velho, Cristiano Júnior, que já mostra talento para o futebol.

O internacional português da Juventus garantiu que não vai forçar o filho a ser futebolista, mas assumiu que a exigência chega aos hábitos alimentares.

«Sou duro com ele, por vezes, pois ele bebe refrigerantes e fico irritado com ele. Come batatas, fritos, coisas assim, e eu não gosto. Mesmo os mais pequenos, quando comem chocolate, olham logo para mim», começou por dizer Cristiano.

«Para ser sincero ele tem potencial. É alto, é rápido, dribla bem. Mas digo-lhe sempre que é preciso muita dedicação, trabalho duro. Por vezes digo-lhe para ir para a passadeira e depois para o banho gelado, e ele diz que não quer, que a água está muito fria. Eu percebo, só tem dez anos. Depende dele, não vou forçar nada para que seja futebolista. Se me perguntam se quero, quero. Mas ele vai ser aquilo que quiser. O que lhe digo é que, seja médico ou outra coisa qualquer, tem de pensar em ser o melhor», acrescentou.