Distinguido como «Jogador do Século» nos Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo brincou com o frio sentido pela apresentadora, Natalie Mamo.

Ao subir ao palco para receber o prémio, o internacional português da Juventus deixou votos para a edição 2021: «Espero que no próximo ano isto tenha terminado, e falo da pandemia, e que possamos usufruir com maior alegria, com as famílias. E como estou a ver aqui a senhora com frio a noite toda, que possamos fazer a cerimónia num local diferente, com mais calor», brincou Cristiano.