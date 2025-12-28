Globe Soccer Awards
Há 40 min
VÍDEO: homenagem a Diogo Jota marcada por momento emotivo com os pais
Emocionado Jorge Mendes entregou o prémio especial aos pais do jogador e Cristiano Ronaldo também esteve à conversa com ambos durante a cerimónia dos Globe Soccer Awards
Diogo Jota foi homenageado na gala dos Globe Soccer Awards, este domingo, com um prémio especial entregue aos pais por Jorge Mendes, antigo agente do internacional português.
O momento foi de muita emoção, com toda a plateia a levantar-se para aplaudir os pais de Diogo Jota, que faleceu em julho deste ano, vítima de um acidente de viação.
Nota também para o momento partilhado entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez com os pais de Diogo Jota, precisamente durante a cerimónia que serviu para premiar os melhores do ano de 2025.
