Diogo Jota foi homenageado na gala dos Globe Soccer Awards, este domingo, com um prémio especial entregue aos pais por Jorge Mendes, antigo agente do internacional português.

O momento foi de muita emoção, com toda a plateia a levantar-se para aplaudir os pais de Diogo Jota, que faleceu em julho deste ano, vítima de um acidente de viação.

Nota também para o momento partilhado entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez com os pais de Diogo Jota, precisamente durante a cerimónia que serviu para premiar os melhores do ano de 2025.