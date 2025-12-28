Portugal voltou a estar em destaque na gala Globe Socccer Awards que decorreu este domingo no Dubai, com Vitinha a ser eleito melhor médio do ano, mas também com prémios para a Seleção Nacional, Luís Campos, Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo.

Confira o FILME DA GALA Globe Soccer Awards

Paris Saint-Germain e Barcelona arrecadaram boa parte dos prémios, com natural destaque para Ousmane Dembelé que, depois da Bola de Ouro e do prémio The Best, recebeu também o prémio de melhor jogador do ano nesta gala.

Vitinha também estava nomeado para esta categoria, mas acabou por ser ultrapassado pelo companheiro de equipa, mas já tinha sido eleito como «melhor médio» do ano, no final de um ano fantástico para o internacional português e para o Paris Saint-Germain que, além da liga francesa, conquistou a Liga dos Campeões, foi finalista no Mundial de Clubes, venceu a Supertaça Europeia e também a Taça Intercontinental.

A cerimónia começou com a entrega dos prémios relativos à La Liga, quase todos arrecadados pelo campeão Barcelona, com Raphinha a ser eleito melhor jogador do ano.

O primeiro prémio para Portugal foi o da «melhor seleção do ano», num ano em que a equipa comandada por Roberto Martinez conquistou a Liga das Nações. Um pretexto para uma sentida homenagem a Diogo Jota e o irmão André Silva, com os pais dos jogadores a subirem ao palco para receberem uma distinção, enquanto a plateia levantava-se para aplaudir de pé.

O segundo prémio com cores portuguesas foi para Jorge Mendes, mais uma vez eleito empresário do ano, num ano de 2025 inesquecível para a Gestifute.

A seguir ao melhor empresário, foi também anunciado o prémio para melhor diretor desportivo do ano, entregue a Luís Campos, do PSG, que se destacou à frente de outro português, neste caso, Deco, do Barcelona, que também estava nomeado nesta categoria.

O Paris Saint-Germain arrecadou boa parte dos prémios do ano, a começar com o prémio de melhor médio, atribuído a Vitinha, mas também o de melhor clube, melhor treinador, melhor dirigente e, a fechar, melhor jogador do ano, com Ousmane Dembelé a juntar este prémio à Bola de Ouro e ao prémio The Best da FIFA.

«Penso que a melhor maneira de sobressair numa equipa com tanto talento como o PSG é jogar para a equipa. Quando jogas para a equipa, a individualidade aparece naturalmente. Jogo para a equipa, para o melhor da equipa e isto acontece», comentou Viitnha no momento em subiu ao palco.

O PSG venceu ainda o prémio de «melhor jogador emergente», para o qual João Neves também estava nomeado, mas que foi entregue a Desiré Doué.

Cristiano Ronaldo, mais uma vez, uma das grandes figuras desta gala, voltou a ser eleito melhor jogador do Médio Oriente, destacando-se à frente de jogadores como Benzema e Mahrez. «Quero continuar, sabem qual é o meu objetivo, quero ganhar mais troféus e atingir o número que todos sabem [mil golos], e vou atingi-lo de certeza, se não tiver lesões», atirou.

A fechar a gala, Cristiano Ronaldo regressou ao palco para anunciar a criação de um novo prémio, com a sua chancela, que visa destacar desportistas, de outras modalidades, que tenham ficado para a história do desporto.

A primeira edição deste novo galardão foi entregue por Cristiano Ronaldo a Novak Djokovic. «É uma grande surpresa, estar aqui hoje é um privilégio e receber o prémio de outra lenda é uma honra, um sonho tornado realidade. Não esperava isto, sou um grande adepto de futebol, vim aqui celebrar o ano dos futebolistas e fui apanhado, mas num bom sentido e não podia estar mais feliz», destacou o tenista sérvio.

Todos os prémios da 16.ª edição dos Globe Soccer Awards

Melhor equipa de La Liga: Barcelona

Melhor treinador de La Liga: Hansi Flick (Barcelona)

Melhor defesa do ano de La Liga: Jan Oblak (Altético Madrid)

Melhor jogador de La Liga: Raphinha (Barcelona)

Melhor jogador Sub-23 de La Liga: Lamine Yamal (Barcelona)

Melhor academia do ano: Right to Dream (Gana)

Melhor seleção do ano: Portugal (vencedor da Liga das Nações)

Melhor empresário do ano: Jorge Mendes

Melhor diretor desportivo: Luís Campos (PSG)

Melhor equipa feminina do ano: Barcelona

Melhor jogadora do ano: Aitana Bonmatí (Barcelona)

Melhor treinador de 2025: Luis Enrique (PSG)

Melhor jogador jovem do ano: Desiré Doué (PSG)

Prémios Carreira: Hidetoshi Nakata e Andrés Iniesta

Melhor médio do ano: Vitinha (PSG)

Melhor avançado do ano: Lamine Yamal (Barcelona)

Prémio regresso do ano: Paul Pogba (Monaco)

Melhor dirigente do ano: Nasser Al Khelaifi (presidente do PSG)

Melhor clube de 2025: PSG

Melhor jogador do Médio Oriente: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Prémio Diego Maradona: Lamine Yamal (Barcelona)

Melhor jogador de 2025: Ousman Dembelé (PSG)

Prémio Cristiano Ronaldo: Novak Djokovic