Cristiano Ronaldo voltou a ser eleito melhor jogador do Médio Oriente na 16.ª edição da gala Globe Soccer Awards, que decorreu este domingo, no Dubai, e, no final da cerimónia, regressou ao palco para anunciar a criação de um novo prémio, sob a sua chancela, que acabou por atribuir a Novak Djokovic. De lenda para lenda.

Presença habitual nesta gala, desde a primeira edição, Cristiano Ronaldo voltou a comparecer no Dubai, acompanhado por Georgina Rodríguez, poucas horas depois de ter marcado mais dois golos na liga saudita. Tal como em 2024, o internacional português voltou a ser eleito como melhor jogador do Médio Oriente, superando Benzema, Mahrez e Al Dawsari que também estavam nomeados para esta categoria.

«Esta gala é uma das minhas favoritas. Dedico a este prémio a minha família, à minha mulher Georgina e a toda a minha equipa. Às vezes é difícil continuar a jogar nesta idade, mas continuo a desfrutar do futebol e quero continuar, acima de tudo, a ganhar troféus, a jogar futebol e, de preferência, sem lesões. Bom ano para todos», referiu o jogador quando foi receber o prémio.

Já no final da cerimónia, Cristiano Ronaldo regressou ao palco para, com pompa e circunstância, anunciar a criação de um novo prémio que, sob a sua chancela, vai distinguir desportistas de outras modalidades que tenham ficado para a história. A primeira edição deste novo prémio foi para o tenista Novak Djokovic.

«É uma grande surpresa, estar aqui hoje é um privilégio e receber o prémio de outra lenda é uma honra, um sonho tornado realidade. Não esperava isto, sou um grande adepto de futebol, vim aqui celebrar o ano dos futebolistas e fui apanhado, mas num bom sentido e não podia estar mais feliz», destacou o tenista sérvio.

Cristiano Ronaldo destacou a longevidade de Djokovic, comparando a carreira do tenista de 38 anos com a sua. «Não quero falar muito, prefiro que fale ele. Mas para mim ele é um exemplo. Quando és um exemplo, os troféus vêm naturalmente. Para mim é exemplo, longevidade, temos uma história parecida... Para mim ele é um exemplo para todas as gerações. Ele merece», destacou também o internacional português.